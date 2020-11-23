Производителя дорожно-строительных материалов в Коломне обеспечили электроэнергией

Компания «Россети Московский регион» обеспечила электроэнергией предприятие «Инновация» в Коломенском городском округе. Оно занимается производством дорожно-строительных материалов.

«Для обеспечения заявителя мощностью в размере 320 киловатт энергетики восточного филиала компании построили кабельно-воздушную линию 10 киловольт, оснастив ее секционирующим пунктом 10 киловольт. В ходе работ также был построен закрытый кабельный переход методом горизонтального направленного бурения», — заявили представители «Россетей».

Мощность нужна предприятию для развития бизнеса. Основной источник питания объекта — подстанция 110 киловольт «Щурово».

«Инновация» занимается производством дорожно-строительных материалов. Предприятие считается перспективной площадкой для экономического и инвестиционного развития как Коломенского городского округа, так и Подмосковья в целом.

На территории «Инновации» находятся асфальтобетонный завод, высокопроизводительный современный дробильно-сортировальный комплекс, шаровая мельница. Там проходят переработка известняковых скальных пород, производство минерального порошка и асфальта.

«Инновация» осталась довольна качественной работой энергетиков «Восточных электрических сетей» — филиала компании «Россети Московский регион».

Компания «Россети Московский регион» — одна из крупнейших электросетевых компаний страны, работающая на территории Московской области. В ее обслуживании 620 высоковольтных центров питания.