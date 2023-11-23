23 ноября 2023, 17:55
Производители стройматериалов из Подмосковья выступят на международной выставке в Узбекистане
Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Подмосковья организовал участие пяти подмосковных компаний в международной выставке BUILD PRO EXPO 2023. Производители строительных и отделочных материалов представят свою продукцию в Узбекистане.
В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья рассказали, что выставка объединит производителей и поставщиков строительных и отделочных материалов, архитекторов, дизайнеров и застройщиков из разных стран мира.
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Московскую область представят компании «Альфапласт» и «НПО Аста» из Воскресенска, «Майер» из Чехова, «Промышленник-М» из Люберец и «Стражник» из Сергиево-Посадского округа.
Выставка проходит в Самарканде с 22 по 24 ноября.
Фонд ВЭД Московской области взял на себя организационные вопросы компаний и расходы, связанные с выставкой.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Узбекистан
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