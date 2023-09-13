Подмосковье 13 сентября 2023, 18:02 Производители сладостей и косметики из Химок представили продукцию на выставке в Стамбуле Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Кондитерское и косметическое производства Химок представили свои продукты на выставке CNR Food Istanbul Expo 2023. Мероприятие проходило в Стамбуле с 7 по 10 сентября. На выставке также была представлена продукция производителей из Европы, Ближнего Востока, Северной Африки, России и Балкан.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Кондитерская фабрика «Томер» производит шоколад, конфеты, пасты, массы и глазури, шоколадные полуфабрикаты и начинки. Каждый год из-под конвейера выходит 3,5 тысячи тонн продуктов. Производитель сотрудничает с такими торговыми сетями и маркетплейсами, как «ВкусВилл», «Чистая Линия», «Вайлдберис», «Озон» и другими.

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Компания «Империал» производит более 50 тысяч единиц косметической продукции и бытовой химии.

«Мы активно поддерживаем химкинских предпринимателей. В прошлом году почти 60 компаний получили финансовую помощь от региона или муниципалитета на общую сумму более 42 миллионов рублей. Это один из лучших показателей в Московской области», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

По его словам, в округе продолжается реализация разных мер поддержки, среди которых — льготная аренда недвижимости за 1 рубль, гранты на развитие до полумиллиона рублей и компенсация 85% затрат на операционные расходы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.

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