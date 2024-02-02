Подмосковье 02 февраля 2024, 17:21 Производители Подмосковья смогут представить свои товары в розничных сетях Саудовской Аравии Мининвест

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Московская область готовит грандиозное событие — запуск листинга локальных товаров в ретейле Саудовской Аравии. Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области уже начал принимать заявки от производителей, которые заинтересованы в размещении продукции на полках магазинов в этой стране.

Для подачи заявки на участие представителям компании необходимо воспользоваться специальным сервисом, запущенным на инвестиционном портале Подмосковья. Об этом рассказала заместитель председателя правительства и министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Говоря о предыдущем опыте, Зиновьева отметила успешное осуществление листинга подмосковной продукции в ОАЭ в 2023 году. Благодаря этому пять компаний из Московской области смогли укрепить свои позиции в крупных торговых сетях UAE, таких как Union Coop, Grandiose и AllDay.

«В конце года мы анонсировали масштабирование этой практики: расширение присутствия в сетях ОАЭ, а также выход в ретейл Саудовской Аравии и Китая. И уже сейчас мы приглашаем к сотрудничеству подмосковные компании, заинтересованные в господдержке при размещении в розничных сетях Королевства», — подчеркнула Екатерина Зиновьева.

Заинтересованные компании, обращаясь за поддержкой к Фонду, должны учесть, что на рынке Саудовской Аравии наиболее востребованы кондитерские изделия, продукты здорового питания, безсахарная продукция, а также протеиновые печенья и батончики. Также популярны детское питание, продукция из грибов, майонезы, снеки, мед.

Для получения услуги необходимо обратиться в Фонд поддержки ВЭД МО и предоставить англоязычную презентацию или каталог товаров, а также прайс-лист на условиях CIF Jeddah на английском языке. Продукция, которая будет представлена для листинга, должна иметь срок годности не менее 12 месяцев. Компаниям-производителям также рекомендуется учитывать местные требования и предпочтения потребителей в Саудовской Аравии.

Ранее губернатор Андрей Воробьев перечислил меры поддержки правительства Московской области, направленные на приток инвесторов в регион.

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