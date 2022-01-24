Производители Подмосковья приняли участие в крупнейшей выставке Ближнего Востока

Участниками международной выставки Arab Health 2022 стали 16 подмосковных компаний, занятых в сфере производства товаров для здоровья и соответствующей продукции. Выставка проходит в Дубае, крупнейшем городе ОАЭ. Выезд региональных компаний организовал Фонд поддержки ВЭД Московской области. Об этом сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

«В соответствии с программой развития экспорта Фонд оплачивает все организационные расходы по участию в выставке, предлагая предприятиям место на региональном групповом стенде. В прошлом году при содействии Фонда областные производители приняли участие в 37 международных выставках», — рассказала Екатерина Зиновьева.

Глава ведомства напомнила, что за девять месяцев 2021 года объем несырьевого неэенергетического экспорта Московской области составил 6,38 миллиарда рублей, превысив показатель за аналогичный период годом ранее почти на 35%.

Московскую область на выставке в Дубае представляют 16 компаний из 12 муниципалитетов. Они занимаются производством слуховых аппаратов, медицинского диагностического оборудования, косметики, средств по уходу за телом, медицинских масок, дезинфекторов и протезов.

Arab Health — крупнейшая выставка на Ближнем Востоке. Она проводится уже более 45 лет. Ежегодно в ней участвуют более четырех тысяч представителей из 68 стран, посетителями становится около 97 тысяч человек со всего мира.