20 июня 2023, 13:36
Производители косметики из Подмосковья стали участниками международной выставки в Турции
Косметические компании из Подмосковья приняли участие в международной выставке Beauty Eurasia 2023 в Стамбуле. Об этом сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
В этом году на выставке свою продукцию представили 450 экспонентов из 44 стран. В этом году в выставке приняли свыше 450 экспонентов из 44 стран, включая девять компаний из Московской области.
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Участие в выставке в рамках коллективного стенда региона приняли компании из Ленинского, Сергиево-Посадского, Дмитровского и других округов Подмосковья. Они представили шампуни, гели для душа и ухода за кожей, флаконы и другую продукцию.
Отмечается, что выставка Beauty Eurasia проходит в Турции ежегодно с 2005 года.
Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности Подмосковья. Московская область вошла в первую тройку регионов России по этому показателю.
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