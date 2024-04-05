Подмосковье 05 апреля 2024, 11:49 Производители из Мытищ и Иванова договорились о сотрудничестве на встрече в молодежном центре «Импульс» пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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В Мытищах состоялась встреча с делегацией Ивановского регионального отделения общественной организации поддержки малого и среднего бизнеса «Опора России». Приезд коллег организовали с целью обмена опытом и укрепления партнерских связей между предпринимателями двух регионов. Гостей из Иваново встретил Председатель мытищинского отделения «Опора России» и руководитель общественной приемной Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городском округе Мытищи Роман Коробейкин.

Для гостей из Иванова провели экскурсию на производстве компании HARZ Labs, специализирующейся на разработке и производстве фотополимеров для 3D-печати.

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«Очень нравится посещать подобные производства, потому что именно здесь и начинается прогресс для нашей страны. Ведь в тандеме с другими предприятиями происходит развитие многих технологических процессов», — отметила представитель делегации Ивановской области Елена Балашова.

В ходе визита прошел круглый стол в МЦ «Импульс», где представители обеих делегаций смогли поделиться опытом и обсудить актуальные вопросы развития бизнеса.

Завершилась встреча экскурсией на выставку «Женское предпринимательство: сквозь века», организованной комитетом по развитию женского предпринимательства Московского областного отделения «Опора России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной из ключевых задач в регионе.

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