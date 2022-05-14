Производители и фермеры из Подмосковья смогут принять участие в конференции с представителями Metro

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области проведет 26 мая конференцию для локальных поставщиков с представителями торговой сети Metro. Участие в мероприятии могут принять производители и фермеры Московской области.

Конференция пройдет в очном формате с 15:00 до 18:00.

В Московской области сегодня расположено 10 гипермаркетов Metro и один распределительный центр (РЦ), в которых работает свыше пяти тысяч человек.

Мероприятие проводится для увеличения доли представленности подмосковных товаров, ориентации населения на потребление продуктов питания, производимых в Московской области. Поставщиками Metro являются больше 50 организаций из Подмосковья.

Мероприятие проводится бесплатно, принять в нем участие приглашаются производители и фермеры Московской области. В рамках встречи они смогут обсудить процедуру заключения договоров на поставку продукции, условия работы, а также получить контакты менеджеров торговой сети, ссылку на ресурс и для размещения коммерческих предложений. В планах компании вдвое увеличить долю представленности подмосковных товаров на своих полках.

Подобные мероприятия проводятся Министерством ежегодно в целях реализации государственной политики по развитию предпринимательства в Московской области, а также для увеличения доли подмосковных товаров на полках торговых сетей и повышения их конкурентоспособности. По итогам сессии Metro планирует увеличить долю представленности подмосковных товаров в своих магазинах с 7% до 13% Георгий Филимонов Заместитель председателя правительства

Конференция будет состоять из двух частей. Первая часть — это презентация о текущих приоритетах и основных принципах взаимодействия компании с товаропроизводителями текущей стратегии и приоритетов торговой компании, а также основные способы взаимодействия с товаропроизводителями. Вторая часть представляет собой закупочную сессию. Она пройдет в формате индивидуального общения с представителем отдела торговой сети.

Также перед участниками конференции выступит АО «Корпорация «МСП». Представители компании расскажут о реализуемых мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Принять участие в мероприятии приглашаются поставщики и производители Московской области по следующим направлениям: «Напитки и бакалея», «Свежие продовольственные товары», «Фрукты и овощи», «Ультрасвежие продовольственные товары», «Хлебобулочные и кондитерские изделия».

Мероприятие бесплатное и пройдет центральном офисе Metro, который находится в Москве, на Ленинградском шоссе, 71Гс2.

Для подтверждения участия в торгово-закупочной сессии и получения приглашения нужно направить заявку в срок до 23 мая по электронной почте: DeevaSE@mosreg.ru. В заявке необходимо указать ФИО, контактный телефон, название компании, а также товарную группу производимой продукции.