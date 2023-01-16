Подмосковье 16 января 2023, 17:05 Производители хлеба из Подмосковья получили субсидии более чем на 128 миллионов рублей в 2022 году

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Финансовую поддержку получили 13 хлебопекарных предприятий из Подмосковья в прошлом году. Общая сумма субсидий превысила 128 миллионов рублей.

«Поддержка была оказана предприятиям на возмещение части затрат для производства социального хлеба», — уточнил зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

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Он добавил, что с производителями было заключено соглашение об удержании отпускных цен на хлеб на период предоставления субсидии. Благодаря мерам поддержки в Подмосковье произвели более 47 тысяч тонн хлебобулочных изделий. Самыми крупными заводами в Подмосковье являются «Коломенский», «Щелковохлеб», «Клинский хлебокомбинат», «Ореховохлеб» и «Дедовский хлеб».

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В конце года губернатор Андрей Воробьев наградил аграриев Подмосковья за высокие результаты. Регион лидирует в России по производству сыров, мороженого, кондитерских изделий, макарон, мясных консервов и не только.

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