Подмосковье 17 августа 2023, 15:55 Производители БПЛА из Егорьевска представили свои изделия на форуме «Армия» Сид Виталий

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Научно-производственный конструкторский центр «Новик-91» из Егорьевска представил два беспилотных летательных аппарата на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023» в Кубинке. Устройства предназначены для фото- и видеомониторинга подстилающей поверхности.

По словам заместителя директора учреждения Дмитрия Силкина, БПЛА «Грант-М» разработали в Центре беспилотных летательных комплексов в поселке Шувое. Аппарат прошел испытания, но интерес к нему возник не сразу.

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«Сейчас он используется подразделениями Роскосмоса на космодромах для поиска отделившихся частей ракет-носителей, для картографирования местности, испытаний авиационных приборов», — подчеркнул он.

Также Силкин подчеркнул, что еще один экземпляр, который презентовали на форуме, является более современным и гибридного типа. За счет объемных крыльев этот БПЛА способен долго находиться в воздухе без больших затрат энергии.

Кроме того, форум посетил и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он осмотрел представленные экземпляры и пообщался с производителями оборонно-промышленного комплекса региона.

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