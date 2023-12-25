Подмосковье 25 декабря 2023, 13:07 Производитель зеркал в Клину получил участок по программе «Земля за 1 рубль» Фото: unsplash.com

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Компания «АСТК» из Клина получила участок по региональной программе «Земля за 1 рубль». Предприятие изготавливает зеркала, сообщили в Мининвесте Московской области.

«Объем инвестиций в проект компании „АСТК“ составит 48 миллионов рублей. Средства будут направлены на строительство производственного объекта, его оснащение и запуск», — рассказала зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

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По ее словам, на предприятии создадут еще 10 рабочих мест. Объект введут в эксплуатацию в 2026 году.

Компания построит новый производственный корпус, установит инженерные коммуникации и купит отечественное оборудование.

«Дополнительный производственный корпус с собственной лабораторией будет возведён на площади 0,55 га. Здесь будут выпускать высокотехнологичные растворы для зеркальных производств России и других стран. Расширение производства и доукомплектованность уже имеющихся технологических линий позволит компании увеличить ассортимент производимой продукции», — добавила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Предприятие позволит обеспечить российский рынок всеми необходимыми отечественными компонентами для производства зеркал.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе. Среди них — предоставление бесплатной инфраструктуры и льготное кредитование предпринимателей.

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