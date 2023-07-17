Подмосковье 17 июля 2023, 20:09 Производитель трейлеров из Подмосковья получил в аренду землю без торгов для строительства нового корпуса Мининвест

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Производитель трейлеров из Истры «Мобитрак» получил в аренду участок площадью 0,18 гектара без торгов. Благодаря этому предприятие сможет создать новый административный центр.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева, компания занимается полным циклом изготовления трейлеров: от резки листового металла и сварки до полного оснащения готовой машины оборудованием.

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«В 2019 году компанией был построен завод общей площадью 2,5 тысячи квадратных метров. Еще ряд производственных комплексов принадлежат „Мобитрак“ на правах собственности и аренды. На участке, предоставленном на льготных условиях, компания построит двухэтажный административно-деловой центр площадью более 600 квадратных метров. Инвестиции в проект — порядка 50 миллионов рублей»,— отметила она.

При производстве трейлеров в компаниях используют 85% отечественных комплектующих. Готовые машины можно использовать в том числе для бизнеса, оборудовав объект стритфуда, мобильную кофейню или торговую точку.

Программа по предоставлению земли в аренду работает в Подмосковье для поддержки предпринимателей. Для приобретения мобитрака бизнес также может получить помощь в Фонде микрофинансирования.

«Важно и то, что предприниматель может получить 50% кешбэк от стоимости мобитрака в рамках субсидирования. Это отличный инструмент поддержки бизнес-начинаний, который должен быть непременно тиражирован в других регионах, стать дополнительным стимулом для развития малого предпринимательства», — рассказал основатель компании Рафаэль Хабиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности. Он подчеркнул, что необходимо не только сохранить, но и увеличить меры, которые упрощают жизнь подмосковным предпринимателям, чтобы сохранить позиции региона в рейтинге.

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