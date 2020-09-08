Производитель тепличного оборудования из Мытищ начнет поставлять продукцию в страны ЕС

«Вальцматик АГРО техника» находится в городском округе Мытищи. На предприятии есть собственное конструкторское бюро, а число отечественных комплектующих составляет более 70%. «Вальцматик АГРО техника» производит логистическое оборудование для промышленных теплиц и сотрудничает с тепличными комбинатами.

Экспорт на рынки ЕС предприятие сможет начать после приведения сертификатов продукции в соответствие с требованиями, действующими на внешних рынках. В этом компании «Вальцматик АГРО техника» поможет областной фонд ВЭД. Данная услуга предоставляется на условиях софинансирования. Об этом рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«80% стоимости услуг сертифицирующей организации оплачивается Центром поддержки экспорта и 20% — субъектом предпринимательства. Крупный бизнес сертификацию в фонде ВЭД может получить при софинансировании 50% от ее полной стоимости», — уточнила Екатерина Зиновьева.

Информацию о процедуре сертификации и условия получения услуги можно узнать на сайте фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Подмосковья.

Фонд поддержки ВЭД Подмосковья был создан в 2016 году при Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области. Фонд содействует выходу предприятий региона на иностранные рынки товаров, услуг и технологий.