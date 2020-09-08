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    08 сентября 2020, 18:07

    Производитель тепличного оборудования из Мытищ начнет поставлять продукцию в страны ЕС

    Анастасия Максимовских

    Подмосковный производитель тепличного оборудования впервые выйдет на рынок стран Евросоюза. Областной фонд поддержки внешнеэкономической деятельности поможет сертифицировать продукцию компании «Вальцматик АГРО техника».
    Производитель тепличного оборудования из Мытищ начнет поставлять продукцию в страны ЕС

    «Вальцматик АГРО техника» находится в городском округе Мытищи. На предприятии есть собственное конструкторское бюро, а число отечественных комплектующих составляет более 70%. «Вальцматик АГРО техника» производит логистическое оборудование для промышленных теплиц и сотрудничает с тепличными комбинатами.

    Экспорт на рынки ЕС предприятие сможет начать после приведения сертификатов продукции в соответствие с требованиями, действующими на внешних рынках. В этом компании «Вальцматик АГРО техника» поможет областной фонд ВЭД. Данная услуга предоставляется на условиях софинансирования. Об этом рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

    «80% стоимости услуг сертифицирующей организации оплачивается Центром поддержки экспорта и 20% — субъектом предпринимательства. Крупный бизнес сертификацию в фонде ВЭД может получить при софинансировании 50% от ее полной стоимости», — уточнила Екатерина Зиновьева.

    Информацию о процедуре сертификации и условия получения услуги можно узнать на сайте фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Подмосковья.

    Фонд поддержки ВЭД Подмосковья был создан в 2016 году при Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области. Фонд содействует выходу предприятий региона на иностранные рынки товаров, услуг и технологий.

    Новости SMI.FM