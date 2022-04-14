Производитель сыровяленой колбасы из Солнечногорска расширит рынок сбыта

На предприятии в центре Солнечногорска производят сыровяленые колбасы по традиционным итальянским рецептам. Западные санкции на поставку сырья не повлияли — оно закупается у российских производителей. Сейчас компания планирует расширить рынок сбыта. На производстве побывал глава округа.

Источник фото: телеканал «360»

Гостям рассказали о процессе приготовления продуктов, а те в свою очередь предложили помощь — субсидии, землю и другие меры поддержки. И даже идеи по небольшому ребрендингу упаковки.

«Напишите „Городской округ Солнечногорск“ на упаковке. Это наше, свое. Мы вам поможем, окажем содействие. Дадим помещение для этого в безвозмездное пользование», — сказал глава г. о. Солнечногорск Виктор Родионов.

Источник фото: телеканал «360»

На производстве оборудование в основном европейское, но с отечественными мастерами тут тоже успели познакомиться. В России для компании собрали один станок. Он, по словам руководства, ничем не хуже зарубежных аналогов и дешевле.

Процесс изготовления колбасы в среднем занимает 60 дней. После ее отправляют в камеру созревания. О планах по расширению рынка сбыта рассказал гендиректор компании.

Источник фото: телеканал «360»

«Безусловно, у нас есть планы завоевывать федеральный рынок, федеральные сети. Не буду говорить, что они грандиозные. Они такие, какие есть. Это в первую очередь освоение производственных мощностей, которые были реализованы на этапе инвестиций», — рассказал генеральный директор компании по производству сыровяленых колбас Роман Марченко.

Сейчас компания продает изделия в нескольких сетевых магазинах. Еще с рядом крупных ритейлеров ведутся переговоры. Местные власти предложили помочь открыть и первый в округе фирменный магазин сыровяленой колбасы по итальянской рецептуре.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, что власти региона помогут предприятиям, которые занимаются импортозамещением.