Подмосковье 28 февраля 2024, 15:39 Производитель строительных материалов в Дмитрове улучшит показатели благодаря нацпроекту Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Дмитровская компания «Деке Экстружн» присоединилась к национальному проекту «Производительность труда». Предприятие является одним из лидеров российского рынка материалов для загородного домостроения и планирует улучшить свои показатели.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области рассказали, что на предприятии уже прошло первое совещание с экспертами Регионального центра компетенций. Они будут оказывать поддержку и консультировать сотрудников.

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С помощью нацпроекта компания планирует улучшить показатели на участке производства труб и желобов водосточных систем. Задача: сократить время протекания процесса на 10%, уменьшить незавершенное производство на 10%, увеличить выработку на рабочих местах на 10%.

«Деке Экстружн» специализируется на производстве и продаже строительных материалов. С 2005 года холдинг производит товары для внешней отделки загородных домов: виниловый сайдинг, полимерные фасадные панели, водосточные системы из ПВХ, гибкую битумную черепицу.

Чтобы стать участником национального проекта, необходимо подать заявку через портал Производительность.рф.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности помощи бизнесу.

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