Подмосковье 21 июля 2023, 15:18 Производитель спецодежды расширит производство в Люберцах Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Производитель средств индивидуальной защиты от опасных профессиональных рисков расширит производство в Люберцах. Компания «Энергоконтракт» инвестируют в проект более 315 миллионов рублей. Там появится около 40 новых рабочих мест.

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, расширение производства позволит компании создавать более комфортную спецодежду и увеличить ее уровень защиты. Емкость ткацкого цеха увеличится на 30%, мощности стеганого цеха — на 50%, а раскройного подразделения — на 25%. Также на производстве появится новая промывная машина и участок нанесения термотрансферных лент с повышенной износостойкостью.

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Генеральный директор компании Алексей Мельников рассказал, что уход иностранных поставщиков вызвал заметный рост спроса на средства индивидуальной защиты.

«Несвоевременное и ненадлежащее обеспечение предприятий энергетики, нефтегазовой промышленности и других отраслей средствами индивидуальной защиты несет угрозу здоровью и жизни сотрудников, работа которых связана со смертельно опасными рисками. Поэтому мы поставили цель — не допустить сбоев в поставках, и для этого даже в нынешнее непростое время продолжаем наращивать мощности», — рассказал он.

Ранее предприятие присоединилась к национальному проекту «Производительность труда». За счет этого там повысилась эффективность работы и квалификация персонала.

Компания разрабатывает и производит термостойкие средства индивидуальной защиты от опасных профессиональных рисков, среди которых пламя, электрическая дуга, электромагнитные поля и многое другое.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. В области наблюдается рост выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе.

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