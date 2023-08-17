Подмосковье 17 августа 2023, 15:16 Производитель специй из Королева подвел итоги трех месяцев участия в проекте повышения эффективности Unsplash

Читать 360tv в

Компания по изготовлению специй из натуральных продуктов «Топфуд» из Королева подвела итоги трех месяцев участия в национальном проекте «Производительность труда». За это время сотрудники научились методам бережливой работы и выявили около 90 недочетов.

Как сообщили в Мининвесте Подмосковья, предприятие занимается производством сушеных овощей, трав, грибов, пряностей, круп и других ингредиентов уже более 20 лет. Компания реализовала нацпроект на потоке процесса переработки и стерилизации сушеного сырья растительного происхождения.

Реклама

В течение следующих трех месяцев предприятие планирует снизить время протекания изготовления продукции на 20%, а выработку на одного работника увеличить не менее чем на 10%. Содействие в развитии компании окажут эксперты Регионального центра компетенций.

Участники нацпроекта «Производительность труда» могут воспользоваться льготным займом и пройти квалификацию по программе подготовки управленческих кадров. Узнать подробности и оставить заявку можно на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. Наблюдается увеличение выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».