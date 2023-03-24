Подмосковье 24 марта 2023, 01:35 Производитель систем хранения откроет производство на земле за рубль в Орехово-Зуеве министерство инвестиций, промышленности и науки МО

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Компания «Завод Стелкон» получила землю за рубль в Орехово-Зуеве по программе поддержки импортозамещения. На этом участке производитель высокотехнологичного оборудования для логистических центров построит новый цех.

«Объем инвестиций компании в реализацию проекта составляет 76,4 миллиона рублей. На производстве, которое планируют запустить уже в конце 2026 года будут созданы 30 новых рабочих мест», — сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Согласно плану, на предприятии запустят новое производство автоматизированной системы хранения высокой плотности Pallet Shuttle. Новый цех позволит увеличить показатели производства импортозамещающей продукции.

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«На сегодняшний день участниками областной программы „Земля за рубль“ стали 74 инвестора, которые в различных округах Подмосковья получили 89 земельных участков», — подчеркнула заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

«Завод Стелкон» выпускает технологичное складское оборудование, которое позволяет повысить эффективность логистики операторов складских помещений. Технология, разработанная компанией, позволяет автоматизировать и оптимизировать процессы обработки и перемещения паллетированных грузов при глубинном методе хранения.

Каждый предприниматель, работающий в Подмосковье, должен чувствовать поддержку правительства и помощь в решении самых разных вопросов. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьев на встрече с представителями бизнеса.

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