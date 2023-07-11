Важное 11 июля 2023, 17:32 Производитель первого российского планшета нарастит мощности в Дубне в 2023 году — Андрей Воробьев Воробьев: завод радиоэлектронной техники в Дубне выйдет на полную мощность в 2023 году Автор фото: Константин Семенец

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Предприятие компании Yadro полноценно запустит цикл производства планшетов, серверов и систем хранения данных в Дубне в 2023 году. Это важное направление по импортозамещению. Здесь собрали первый российский планшет KVADRA-T, работающий на своей операционной системе, отметил губернатор Андрей Воробьев.

В Московской области находится крупносерийное производство вычислительной и радиоэлектронной техники «Ядро Фаб Дубна». Оно выйдет на полную мощность к концу этого года.

Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец

Подготовительный процесс проверили губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.

На этом предприятии будет запущен полный цикл производства серверов и систем хранения данных, планшетов, клиентских систем и оборудования с радиодоступом для мобильных сетей связи. Андрей Воробьев

Глава Подмосковья уточнил, что строительство цехов началось в декабре 2021 года. Уже запустили первую очередь — площадки конвейерной сборки и поверхностного монтажа. Идет серийная сборка оборудования.

«Вторую половину планируют запустить в ноябре, чтобы к концу года завод вышел на полную мощность. <...> Важно, что ведутся самостоятельные разработки — на площадке завода уже собран первый российский планшет KVADRA-T, который работает на собственной операционной системе KVADRA OS», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Что будут производить?

Предприятие относится к компании Yadro и входит в «ИКС Холдинг». Оно будет выпускать собственные печатные платы на территории особой экономической зоны «Дубна».

Автор фото: Константин Семенец

После ввода полного цикла начнут выпускать вычислительную технику: серверы, системы хранения данных, персональные устройства, включая компьютеры, моноблоки, планшеты, а также радиоэлектронные устройства.

Это предприятие во многом сформировано людьми, у которых есть опыт работы в иностранных и российских компаниях. Они умеют подбирать кадры. Игорь Щеголев

По словам Щеголева, здесь «создают продукцию завтрашнего дня».

Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец

«В ОЭЗ „Дубна“ планируем развивать большой производственный кластер. Здесь предоставляют уникальные возможности для крупных предприятий. Люди приезжают сюда с огромным удовольствием, потому что инвестиции в социальную инфраструктуру — на очень высоком уровне», — отметил генеральный директор компании Yadro Алексей Шелобков.

Новый завод станет одним из крупнейших по объему выпускаемой техники такого класса в мире. Здесь трудоустроят около тысячи человек: уже создали 311 рабочих мест, а к концу года их число вырастет до 600.

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