11 июля 2023, 17:32
Производитель первого российского планшета нарастит мощности в Дубне в 2023 году — Андрей Воробьев
Воробьев: завод радиоэлектронной техники в Дубне выйдет на полную мощность в 2023 году
Предприятие компании Yadro полноценно запустит цикл производства планшетов, серверов и систем хранения данных в Дубне в 2023 году. Это важное направление по импортозамещению. Здесь собрали первый российский планшет KVADRA-T, работающий на своей операционной системе, отметил губернатор Андрей Воробьев.
В Московской области находится крупносерийное производство вычислительной и радиоэлектронной техники «Ядро Фаб Дубна». Оно выйдет на полную мощность к концу этого года.
Подготовительный процесс проверили губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.
На этом предприятии будет запущен полный цикл производства серверов и систем хранения данных, планшетов, клиентских систем и оборудования с радиодоступом для мобильных сетей связи.
Андрей Воробьев
Глава Подмосковья уточнил, что строительство цехов началось в декабре 2021 года. Уже запустили первую очередь — площадки конвейерной сборки и поверхностного монтажа. Идет серийная сборка оборудования.
«Вторую половину планируют запустить в ноябре, чтобы к концу года завод вышел на полную мощность. <...> Важно, что ведутся самостоятельные разработки — на площадке завода уже собран первый российский планшет KVADRA-T, который работает на собственной операционной системе KVADRA OS», — подчеркнул Андрей Воробьев.
Что будут производить?
Предприятие относится к компании Yadro и входит в «ИКС Холдинг». Оно будет выпускать собственные печатные платы на территории особой экономической зоны «Дубна».
После ввода полного цикла начнут выпускать вычислительную технику: серверы, системы хранения данных, персональные устройства, включая компьютеры, моноблоки, планшеты, а также радиоэлектронные устройства.
Это предприятие во многом сформировано людьми, у которых есть опыт работы в иностранных и российских компаниях. Они умеют подбирать кадры.
Игорь Щеголев
По словам Щеголева, здесь «создают продукцию завтрашнего дня».
«В ОЭЗ „Дубна“ планируем развивать большой производственный кластер. Здесь предоставляют уникальные возможности для крупных предприятий. Люди приезжают сюда с огромным удовольствием, потому что инвестиции в социальную инфраструктуру — на очень высоком уровне», — отметил генеральный директор компании Yadro Алексей Шелобков.
Новый завод станет одним из крупнейших по объему выпускаемой техники такого класса в мире. Здесь трудоустроят около тысячи человек: уже создали 311 рабочих мест, а к концу года их число вырастет до 600.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Андрей Воробьев
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