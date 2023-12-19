Подмосковье 19 декабря 2023, 12:40 Производитель профнастила в Лобне стал лауреатом конкурса Российского союза поставщиков металлопродукции Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Компания «Металл профиль» в Лобне стала лауреатом нескольких конкурсов Российского союза поставщиков металлопродукции. Награждение прошло на Международной конференции «Российский рынок металлов».

Первый завод «Металл профиль» открылся в 1996 году. Тогда работали две производственные линии по выпуску двух видов металлочерепицы. Их обсуживали 20 человек.

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Сейчас же предприятие является лидером в области производства изделий из тонколистовой стали. В составе — 18 заводов и более 80 офисов и представительств в России и за рубежом. В штате организации работает более четыре тысячи сотрудников.

«Металл профиль» с 2011 года входит в список «200 крупнейших частных компаний России» по версии Forbes. В этот раз компания стала лауреатом конкурсов «Лучшая специализированная металлобаза проката с покрытиями» и «Лучшая специализированная сбытовая сеть», а также в седьмой раз взяла Гран-при в номинации «Лучший СМЦ России».

Глава городского округа Лобня Игорь Демешко отметил, что поддержка бизнеса — одна из приоритетных задач, а администрация всегда готова к открытому диалогу с представителями предпринимательского сообщества.

По вопросам поддержки бизнеса в Лобне можно обратиться по телефону: 8 (495) 357-04-02. Горячая линия работает с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 и в пятницу с 9:00 до 16:45.

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