Подмосковье 26 июля 2023, 15:10 Производитель продуктов из Лыткарина вдвое увеличил экспорт благодаря поддержке подмосковного фонда Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Компания «Европродукт» из индустриального парка «Лыткарино» вдвое увеличила объем экспорта. Этого удалось добиться благодаря поддержке подмосковного фонда.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева, предприятие получило помощь от фонда поддержки ВЭД. Компания выпускает продукцию для азиатской кухни под брендом Tamaki. С 2019 года объем экспорта увеличился в два раза. Предприятие поставляет товары в 16 стран, а новым направлением поставок недавно стала Сербия.

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«В первом полугодии 2023 года компания „Европродукт“ почти на 30% увеличила объемы экспорта по отношению к аналогичному периоду 2022 года. С 2020 года экспорт увеличился почти вдвое. Сегодня на долю экспорта приходится порядка 11% от общего объема продаж компании», — рассказала она.

Благодаря поддержке фонда компания «Европродукт» за последние два года поучаствовала в нескольких международных выставках в разных странах. В этом году она участвует в мероприятии CNR Food Istanbul Expo 2023. Также предприятие пользуется рядом услуг российского экспортного центра.

«Выход на международный рынок — это мотивация. Знать, что продукты компании интересны и востребованы по всему миру и соответствуют главным трендам — это невероятный стимул для дальнейшего развития. Важно также правильно работать с инструментами продвижения, которые дают максимум возможностей для роста экспортного направления, и механизмы поддержки от государства — один из существенных ресурсов», — рассказал владелец ГК «Тамаки» Андрей Белянин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. В области наблюдается рост выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе.

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