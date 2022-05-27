Производитель прицелов «Зенит» из Ногинска арендовал в Подмосковье участок за один рубль

В Московской области все большую популярность набирает программа господдержки в рамках импортозамещения «Земля за один рубль». Еще один земельный участок получил производитель прицелов для спортивных винтовок «Зенит».

Заместитель председателя правительства Подмосковья Анна Кротова уточнила, что договор аренды с ООО «Зенит» заключили на предоставление земельного участка площадью 0,8 гектара в Ногинске.

«Сегодня мы заключили договор по льготной аренде губернаторской программы „Земля за один рубль“ с производителем прицелов для спортивных винтовок ООО „Зенит“ из Ногинска. Это первый пример вступления в новую программу предприятия подобного профиля», — отметила она.

Кротова отметила, что действующий производитель специальных приборов работает под брендом «Зенитка». Свои товары он поставляет силовым ведомствам.

«На земле за рубль планируется расширение производства, которое позволит создать 53 рабочих места», — пояснила Кротова.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова подчеркнула, что земля — один из основных факторов как создания производства, так и его расширения. Льготную программу «Земля за один рубль» она назвала отличным инструментом инвестирования.

«Предоставляя в еженедельном режиме участки за рубль, мы видим, насколько разные направления бизнеса участвуют в программе — молочное производство, косметика, комплектующие для прицепной техники, электронные приборы для стрелкового оружия и так далее. И каждый проект направлен на решение ключевой задачи — импортозамещение», — обратила внимание Адигамова.

В перечень отраслей, попадающих под меры поддержки, входят также сельское хозяйство, пищевые продукты и одежда, химические вещества, лекарства, компьютеры, электроника, оптические и пластмассовые изделия и другие. Полный перечень отраслей определен законом Московской области.

Подать заявления можно на портале госуслуг Подмосковья, подуслуга называется «Предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов в целях обеспечения импортозамещения».