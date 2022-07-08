Производитель пасты и равиоли в Подольске получит поддержку

Администрация городского округа Подольск займется поддержкой местного предприятия по производству пасты и равиоли. Об этом рассказал заместитель главы администрации Иван Шляхтин, который провел встречу с руководством недавно открывшегося Solo Fresco.

Пока производство только открывается, оно, как и многие, уже столкнулось с нехваткой квалифицированных кадров. В муниципалитете заверили, что вся возможная помощь в развитии предприятию будет оказана. В том числе власти собираются оказать поддержку в получении субсидии на возмещение трат за купленное оборудование.

Новое производство работает по очень высоким стандартам. Чтобы готовить изделия по итальянским технологиям, используется только качественная мука из твердых сортов пшеницы, вода для теста тоже заранее подготавливается. Вся продукция производится в соответствии с международными стандартами качества, это позволяет готовить максимально натуральные и вкусные продукты.