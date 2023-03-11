Подмосковье 11 марта 2023, 01:32 Производитель оконных ПВХ-профилей из Фрязина увеличит выпуск продукции на 30% в 2023 году

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Компания Melke по производству оконных ПВХ-профилей планирует увеличить объект выпускаемой продукции на 30%. Товары делают из двух слоев.

Внешний слой делается из первично изготовленного пластика — смеси ПВХ, мела и аддитивов, а внутренний — из переработанного ПВХ-сырья.

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«Уникальность нашей компании заключается в том, что мы делаем профиль по иной технологии, не как до этого было принято в России. Уже на протяжении более чем 30 лет профиль экструдируется методом моноэкструзии, мы же производим профиль методом коэскструзии», –сообщил руководитель компании Владимир Петюшин.

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Компания Melke использует современное оборудование. Кроме того, организация использует переработанное вторичное сырье. По словам Петюшина, направление уникально для сегодняшнего оконного рынка России

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