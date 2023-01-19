Подмосковье 19 января 2023, 16:42 Производитель очистных сооружений из Ликино-Дулева построит дополнительный цех на земле за рубль Публичное достояние

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Компания «Панком-стройсервис» из Ликино-Дулева построит дополнительный цех под производство локальных очистных сооружений. Под строительство компания получила участок в рамках программы поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль». Об этом сообщила зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

« В Подмосковье еще один инвестор получил земельный участок по льготной арендной ставке 1 рубль в год. На полученной территории компания «Панком-стройсервис» расширит импортозамещающее производство очистных сооружений», — отметила Зиновьева.

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Зампред добавила, что объем инвестиций в проект составит 21 миллион рублей. На новом производстве будет создано более 20 рабочих мест.

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«Панком-стройсервис» является одним из старейших производителей очистных сооружений в России, компания осуществляет свою деятельность уже 27 лет.

« Продукция под заводским названием «Экопан» выпускается сейчас на собственной производственной площадке. На предоставленном по программе «Земля за 1 рубль» участке площадью 0,5 гектара будет построен дополнительный производственно-складской корпус площадью 600-1000 квадратных метров. В новом цехе инвестор планирует запустить производство локальных очистных сооружений «Экопан»», — сообщила зампредседателя правительства Московской области Анна Кротова.

Ранее сообщалось, что по поручению губернатора Андрея Воробьева Подмосковье предоставило инвесторам уже около 60 земельных участков общей площадью свыше 100 гектаров.

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