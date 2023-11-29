Подмосковье 29 ноября 2023, 14:26 Производитель обоев из Балашихи запустил сервис примерки с помощью QR-кодов Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Компания «Палитра» из Балашихи запустила новый сервис по виртуальной примерке своих обоев в интерьере. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Сервис позволит создавать уникальные QR-коды для каждого артикула из каталога товаров. Функцию оценят продавцы-консультанты обойных магазинов, а также сами покупатели и оптовые закупщики.

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Фабрика «Палитра» — одно из крупнейших предприятий по производству виниловых обоев в России. На предприятии есть собственная лаборатория, где проводятся испытания по стандартам ГОСТ. В ассортименте фабрики более 2,5 тысячи наименований обоев.

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