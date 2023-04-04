Подмосковье 04 апреля 2023, 10:37 Производитель напитков модернизирует предприятие в Можайске за счет льготного займа

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Компания «Уни Пак» получит льготный заем в подмосковном Фонде развития промышленности. Это позволит реализовать инвестпроект: модернизировать предприятие по выпуску безалкогольных напитков в Можайске и создать 20 рабочих мест.

«Сумма займа составит 150 миллионов рублей, а общий объем инвестиций в проект — около 300 миллионов рублей», — сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

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Компания «Уни Пак» была создана на базе завода «Спасо-Бородинские Воды» в Можайске. На данный момент на предприятии работают 200 сотрудников.

«В отличие от федерального ФРП мы можем поддержать проекты в пищевой промышленности. В результате мы одобрили заем компании „Уни Пак“ для развития производства напитков», — отметил директор Фонда развития промышленности Московской области Павел Ильин.

Согласно условиям кредита, инвестор получит заем под 2% годовых сроком на пять лет. Первые три года «Уни Пак» сможет гасить только проценты по кредиту.

Экономика в Подмосковье работает хорошо, сейчас в бюджете зафиксирован «плюс». Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

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