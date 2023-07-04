04 июля 2023, 09:58
Производитель напитков из Видного обеспечил питьевой водой участников международного проекта «Поезд памяти»
Компания «Мегапак» из Видного обеспечила питьевой водой всех участников проекта «Поезд памяти», который объединил более 200 школьников из разных стран. Специальный состав стартовал 22 июня из Бреста и проехал по 15 городам России и Белоруссии.
«Один из крупнейших производителей Подмосковья, занимающий лидирующие позиции по экспорту безалкогольных напитков и пищевой продукции в регионе, поддержал проект. Компания передала 1400 бутылок питьевой воды», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.
Реклама
Проект объединил школьников из России, Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии — победителей олимпиад и конкурсов по тематике Великой Отечественной войны. Поезд проехал по местам боевой славы, где разворачивались бои против фашистской Германии. Завершающими точками маршрута станут Подмосковье и Москва.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни мероприятий.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Сельское хозяйство
Видное
Реклама
Реклама