Подмосковье 04 июля 2023, 09:58 Производитель напитков из Видного обеспечил питьевой водой участников международного проекта «Поезд памяти» Источник фото: проект "Поезд Памяти"

Читать 360tv в

Компания «Мегапак» из Видного обеспечила питьевой водой всех участников проекта «Поезд памяти», который объединил более 200 школьников из разных стран. Специальный состав стартовал 22 июня из Бреста и проехал по 15 городам России и Белоруссии.

«Один из крупнейших производителей Подмосковья, занимающий лидирующие позиции по экспорту безалкогольных напитков и пищевой продукции в регионе, поддержал проект. Компания передала 1400 бутылок питьевой воды», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Реклама

Проект объединил школьников из России, Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии — победителей олимпиад и конкурсов по тематике Великой Отечественной войны. Поезд проехал по местам боевой славы, где разворачивались бои против фашистской Германии. Завершающими точками маршрута станут Подмосковье и Москва.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни мероприятий.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».