Подмосковье 27 февраля 2024, 16:37 Производитель металлопрофиля в Лобне усилит показатели благодаря участию в нацпроекте Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Производственное предприятие «Металл Профиль», расположенное в городском округе Лобня, приняло решение о присоединении к национальному проекту «Производительность труда», направленному на улучшение эффективности работы предприятий по всей России.

В рамках участия в проекте «Металл Профиль» сосредоточится на оптимизации процессов изготовления металлочерепицы, доборных элементов, плоского листа и сайдинга. В компании планируют достичь роста производительности труда на 15% в течение первого года участия в программе.

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Для успешной реализации задуманного, специалисты из регионального Центра компетенций окажут содействие и консультационную поддержку сотрудникам «Металл Профиль». После завершения обучения и организации проектного офиса на предприятии, команда самостоятельно применит приобретенные знания для оптимизации работы на всех участках производства.

Участие в национальном проекте также открывает перед «Металл Профиль» возможности для получения льготного кредитования и прохождения дополнительного обучения по программе подготовки управленческих кадров «Лидеры производительности». Для получения дополнительной информации и подачи заявки на участие предприятия могут обратиться в региональный Центр компетенций Московской области через портал Производительность.рф.

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