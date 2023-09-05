Подмосковье 05 сентября 2023, 06:00 Производитель мебели из Клина присоединился к нацпроекту Фото: unsplash.com

Читать 360tv в

Мебельная компания ООО «КМК» из Клина присоединилась к национальному проекту «Производительность труда». Об этом сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В качестве пилотного потока выбран „Процесс производства шкафа Лофт 3Д“. В планах — увеличить эффективность производственных процессов на 50% за год», — уточнили в ведомстве.

Реклама

Рабочая группа предприятия вместе с экспертами Регионального центра компетенций Московской области проведет диагностику состояния производства. Они выявят проблему и составят план их устранения.

Подать заявку на участие в нацпроекте «Производительность труда» компания может через портал п роизводительность.рф или обратившись в РЦК Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».