Подмосковье 28 апреля 2023, 13:00 Производитель макаронных изделий в Серпухове внедрил новую экологичную технологию ООО «Маревен Фуд Сэнтрал»

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Производитель макаронных изделий «Маревен Фуд Сэнтрал» в Серпухове разработал и внедрил уникальную систему отвода пара и тепла. Таким образом компания повысит экологичность производства и сэкономит энергоресурсы. Об этом сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Инновация позволяет не выбрасывать в атмосферу тепло и пар, образующиеся при производстве, а повторно использовать их в технологических процессах и системах жизнеобеспечения фабрики. Испытания технологии проходили поэтапно: сначала системы съема тепла установили на вытяжные трубы фритюра, затем — на парокамеры, а после — на эжекторы для утилизации пара вторичного вскипания с фритюра. Сейчас система ежемесячно позволяет экономить примерно 160 кубометров газа и около 740 тысяч рублей.

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«Все идеи разработаны собственным составом участников и чаще всего с собственной реализацией, без привлечения подрядных организаций. Эти решения высоко оценены нашими иностранными партнерами на международном уровне», — рассказал директор фабрики «Маревен Фуд Сэнтрал» Сергей Еремин.

Технология также нацелена на сохранение природных ресурсов и поддержку экологии. Так, зимой система позволяет экономить на отоплении, а летом используется для подогрева горячей воды, что уменьшает количество выбросов в атмосферу.

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