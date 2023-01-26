Подмосковье 26 января 2023, 11:10 Производитель лекарств из Электрогорска построит новые цеха и создаст еще 75 рабочих мест Фото с официального сайта ekolab.ru.

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Новые цеха для производства лекарств и тест-систем построит в Электрогорске компания «ЭКОлаб». Инвестор увеличит объемы и ассортимент выпускаемой продукции, расширит научную базу и создаст новые рабочие места.

«Объем инвестиций в проект, который позволит создать в округе 75 новых рабочих мест, составит 800 миллионов рублей. Кроме того, в прошлом году компания получила сразу две субсидии на сумму 10,7 миллиона, что позволит частично компенсировать затраты на оборудование», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Субсидии помогут «ЭКОлаб» увеличить объем и ассортимент продукции, в том числе готовых лекарств, входящих в перечень жизненно необходимых. Компания выпускает тест-системы и медицинские диагностические наборы для диагностики, а также лекарственные сиропы, спреи и БАД. У «ЭКОлаб» есть собственный диагностический центр, который оказывает медицинские услуги.

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