Подмосковье 24 августа 2023, 10:44 Производитель лекарств и гормональных препаратов получил льготный заем от ФРП Подмосковья Unsplash

Читать 360tv в

Компания «Аргументум Фарма» запустит производство жизненно важных лекарственных препаратов в Дубне. Для реализации проекта ФРП Подмосковья выдал инвесторам льготный заем на 150 миллионов рублей.

На полях Петербургского международного экономического форума Подмосковье заключило соглашение с компанией «Аргументум Фарма» о создании высокотехнологичного производства лекарств. Проект будет реализован на территории особой экономической зоны «Дубна».

Реклама

«Объем инвестиций в реализацию проекта оценивается в 1,5 миллиарда рублей. Площадь нового производства составит около восьми тысяч квадратных метров. Заемные средства от ФРП пойдут на закупку технологического оборудования и запуск серийного выпуска продукции», — сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева.

Сейчас компания находится в активной фазе строительства. Ввод производства в эксплуатацию запланирован на 2025 год. На заводе появится более 100 рабочих мест

Компания «Аргументум Фарма» займется разработкой и производством уникальных жидких лекарственных форм, в том числе гормональных препаратов, а также лекарственных средств, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Это препараты, предназначенные для стабилизации артериального давления, лечения аритмии, тахикардии, инфаркта миокарда. Также на предприятии будут производить препараты для лечения ревматических и онкологических заболеваний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил об увеличении объемов производства лекарств в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».