Подмосковье 23 марта 2023, 15:13 Производитель косметики в Коломне расширит производство для экспорта в Китай Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Косметическая компания «Инвит» расширит производство продукции в технопарке «Королев» для экспорта в Китай. Содействие в этом окажет корпорация развития Московской области.

«Общий объем инвестиций в реализацию проекта в городском округе Королев составил более 200 миллионов рублей», — сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Сейчас компания обсуждает возможность производства косметических средств для китайских компаний под собственной торговой маркой.

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«На данный момент в портфеле „Инвит“ более тысячи наименований продукции. В месяц наши технологи разрабатывают около 30-40 новых рецептов кремов, шампуней, бальзамов, мыла и многого другого», — отметила коммерческий директор компании «Инвит» Елена Куликова.

На новых площадях появятся лаборатории и замесочные цеха, а также цех конвертовки и упаковки. Отмечается, что в месяц предприятие фасует до миллиона косметических туб. На сегодняшний день производственные мощности предприятия позволяют выпускать около 100 тысяч ампул в сутки.

«Резидент технопарка „Королев“ сейчас выпускает более 5,4 миллиона единиц продукции в год, расширение площадей позволит увеличить производственные мощности в два раза. Для новых цехов компания уже закупила автоматические конвертировщики и варочные реакторы у отечественных производителей», — отметил генеральный директор корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин.

По его словам, новые линии позволят автоматизировать производственные процессы розлива продукции, фасовки, наклейки этикеток и маркировки, что, в свою очередь, на 40% повысит производительность труда.

В конце 2022 года губернатор Андрей Воробьев наградил аграриев Подмосковья за высокие результаты. Регион является лидером в России по производству сыров, кондитерских изделий, макарон, мороженого, мясных консервов.

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