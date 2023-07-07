Подмосковье 07 июля 2023, 15:06 Производитель компьютерной мебели в Дедовске стал одним из победителей конкурса лучших брендов России Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

Читать 360tv в

Компания по производству компьютерной мебели и аксессуаров VMMGame из Дедовска, городской округ Истра, вошла в число победителей конкурса новых лучших брендов России, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, науки и промышленности Московской области. Церемония награждения лауреатов состоялась на форуме «Сильные идеи для нового времени», который прошел в Центре международной торговли в Москве.

Обладателем торговой марки VMMGamе является производитель компьютерной мебели «Куб». Ежемесячно компания выпускает более 10 тысяч товаров. Бренд основали братья Алексей и Егор Кравцовы. С детства предприниматели увлекаются компьютерными играми, но тогда ребята не знали, что в будущем их общий интерес станет основой для бизнеса.

Реклама

«Название бренда, кстати, также родом из нашего детства. VMM — это аббревиатура, которую мы придумали сами, означающая „еще 5 минут“ (V — римская цифра 5, MM — minutes more — прим. ред.) Это та фраза, которую каждый ребенок хотя бы раз произносил, прося разрешить у родителей остаться за компьютером еще ненадолго», — поделился Алексей Кравцов.

Выпуск компьютерной мебели братья организовали в 2018 году. Идею заняться бизнесом Кравцовы подхватили из собственного опыта выбора кресла. По словам предпринимателя, на тот момент рынок геймерской мебели в России нуждался в развитии, в магазинах часто предлагали некачественную продукцию. Алексей и Егор набрались опыта у китайских коллег и вернулись в Россию с мыслями производить компьютерную мебель, которая не оставит покупателей равнодушными.

«Все процессы нашего производства мы часто и активно показываем в наших социальных сетях, чтобы конечный покупатель сам смог увидеть, материалы и технологии какого качества мы используем при создании нашей мебели», — добавил предприниматель.

На выставке в рамках форума «Сильные идеи для нового времени» на компьютерный стол и кресло бренда VMMGame обратил внимание президент России Владимир Путин.

«За неделю до назначенного дня я повредил ногу и на мероприятие отправился на костылях и в гипсе, из-за чего встретил множество подколов. Но самый яркий момент — когда на мое предложение опробовать нашу продукцию, президент не отказал и присел за представленный на стенде комплект нашей мебели. Присел, все потрогал, сказал, что мебель „реально удобная“, — отметил Кравцов.

Он подчеркнул, что участие и победа в конкурсе в номинации «Потребительские товары» являются достижением всей команды сотрудников. Это стало возможным благодаря опытным людям и их творческому подходу к делу.

Конкурс лучших новых отечественных брендов прошел по поручению главы государства в рамках форума Агентства стратегических инициатив. Задача проекта — поддержать молодые российские компании, которые в будущем могут способствовать модернизации экономической и социальной сферы России. Московскую область в конкурсе представили более 100 компаний, победителями стали три производителя.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».