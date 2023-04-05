Подмосковье 05 апреля 2023, 16:55 Производитель колбас в Протвине увеличит выпуск продукции вдвое после реконструкции склада Главгосстройнадзор МО

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ОАО «Михайловская слобода» реконструирует производственно-складское помещение в Протвине. Это позволит производителю колбас увеличить выпуск продукции в два раза.

Согласно проекту, планируется увеличение площадей и закупка нового оборудования. Реконструкция пройдет в два этапа с учетом сложной формы существующих зданий.

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На данный момент завод может выпускать до 4,76 миллиона тонн колбасных изделий в год. После реконструкции, которая завершится не позднее 2024 года, производитель сможет увеличить объем выпускаемой продукции до 5,5 миллиона тонн.

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