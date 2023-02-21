Подмосковье 21 февраля 2023, 18:14 Производитель керамзита из Серпухова улучшил показатели благодаря нацпроекту

Читать 360tv в

Изготовитель керамзита из Серпухова оптимизировал работу благодаря нацпроекту «Производительность труда». Участок производства выбрали в качестве пилотного потока.

К реализации нацпроекта компания подключилась в октябре 2022 года. Сотрудники, прошедшие необходимое обучение, сформировали рабочую группу из пяти человек. Под руководством специалистов была проведена диагностика производственного потока и определены его проблемы. После этого был разработан план их устранения.

Реклама

«Время протекания процесса снизилось на 11% — до 300 часов, запасы в потоке снизились на 12% — до 150 штук, а выработка на человека в час составила почти 2,4 кубических метра продукции, что на 12% выше аналогичного показателя, зафиксированного до запуска проекта», — сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Реклама

Проект показал, что у предприятия есть ряд недочетов, в том числе внеплановые простои оборудования, невозможность в режиме реального времени отслеживать остатки сырья и другие. Большую часть проблем уже решили. Теперь «Керамзит» планирует перенести полученный опыт на другие участки производства и за три года увеличить производительность труда на 15%.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».