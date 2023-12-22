Подмосковье 22 декабря 2023, 09:35 Производитель картонной упаковки начал строительство склада в Лосино-Петровском Unsplash

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Компания «Комупак» в Лосино-Петровском выпускает упаковку для общепита и производителей продуктов питания. Вскоре на территории предприятия достроят новый складской комплекс.

«Комупак» — предприятие с 20-летней историей. Там выпускают более 30 видов картонных коробок и упаковочных материалов. Сейчас на предприятии работает более 200 человек. Предприятие успешно развивается на рынке и расширяет производственные мощности.

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«На текущий момент запущены две единицы режущего оборудования. Это флексопечатная машина с функцией слотера, которая позволяет нам реализовывать большие тиражи продукции с полноцветной печатью, а так же те, которые ориентированы на средние тиражи», — рассказал генеральный директор ООО «Комупак» Павел Топчий.

Также началось строительство производственно-складского комплекса. Там будет предусмотрена зона стеллажного хранения заготовок для изготовления упаковки из гофрокартона.

Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав посетил предприятие и познакомился с новыми производственными и логистическими процессами.

«Сегодня я увидел грандиозную машину, которая позволит увеличить производительность труда и сделать так, что большие объемы заказов будут в максимально короткий срок производиться. Плюс нам показали установку по очистке воздуха, которая в принципе из пыли получает материал для вторично использования, к примеру, для отопления», — отметил Сергей Джеглав.

Руководитель муниципалитета также подчеркнул важность дальнейшего партнерства и оказания административной поддержки бизнесу.

«За последний год, несмотря на санкции, одно из основных предприятий города не только удержало темпы существующие, но и вложило в развитие нового производства свыше 200 миллионов рублей», — добавил он.

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