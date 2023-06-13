Подмосковье 13 июня 2023, 17:51 Производитель измерительных приборов во Фрязине стал эффективнее благодаря нацпроекту Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Производитель контрольно-измерительных приборов из Фрязина принял участие в нацпроекте «Производительность труда» и подвел первые итоги. За три месяца компания «Электронприбор» ускорила обработку заявок до 20% и стала упаковывать продукцию на 17% быстрее. Об этом сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и науки региона.

Впереди у предприятия еще три месяца работы. За это время компания рассчитывает снизить время реагирования на пожелания клиента примерно в два раза, повысить эффективность работы сотрудников на 20% и оптимизировать складские запасы на 10-15%.

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В качестве пилотного потока компания определила процесс поставки по результатам конкурса. Участие в нацпроекте позволило выявить несовершенства в логистических процессах и устранить их.

«Электронприбор» находится на рынке почти 20 лет. В число его клиентов входит РЖД, «Росатом», «Норникель» и другие предприятия.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей Подмосковья. По его словам, это особенно важно сейчас, когда бизнесу требуется дополнительная помощь.

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