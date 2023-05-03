Подмосковье 03 мая 2023, 12:17 Производитель из Долгопрудного передал местной больнице средства дезинфекции на 1,5 миллиона рублей Unsplash

Читать 360tv в

Резидент индустриального парка в Долгопрудном передал местной городской больнице средства для дезинфекции на 1,5 миллиона рублей. Полученные препараты будут распределены среди 12 медицинских учреждений.

Уральский завод противогололедных материалов, филиал которого работает в индустриальном парке в Долгопрудном, безвозмездно передал больнице гигиенические и дезинфицирующие средства на сумму 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Реклама

«В Долгопрудном находится индустриальный парк, где производятся наши дезинфицирующие средства. Мы решили помочь местной больнице. Поддержка социально значимых объектов в регионе присутствия отвечает системе ценностей нашей компании», — прокомментировал генеральный директор «Уральского завода противогололедных материалов» Дмитрий Пылев.

Переданная химия предназначена для обработки рук и кожи, одежды и обуви из резины и полимеров, помещений, поверхностей и вещей, в том числе предметов личной гигиены, игрушек и медицинских приборов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».