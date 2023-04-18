Подмосковье 18 апреля 2023, 14:10 Производитель из Бронниц заключил экспортный контракт с Турцией на 5 миллионов евро

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Бронницкая компания «ЗЭТ ЭНЕРГО» подписала экспортный контракт на поставку своей продукции в Турцию. Фонд поддержки экспорта Московской области помог подготовить и провести экспертизу контракта.

Поддержка фонда также заключается в проверке правоспособности иностранного партнера, обсуждении всех деталей сделки и правовых рисков. Организация оказывает и другие услуги: помощь в размещении на электронных торговых площадках и участии в международных выставках, содействие с лицензированием, сертификацией, патентованием и многим другим. Услуги фонда предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования.

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«В рамках достигнутого соглашения производитель магнитопроводов для силового электрооборудования поставит свою продукцию турецкой компании. Сумма контракта составляет пять миллионов евро», — сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. По словам главы региона, ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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