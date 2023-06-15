Подмосковье 15 июня 2023, 10:58 Производитель игрушек «Буди Баса» из Можайска расширит ассортимент продукции

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Единственное предприятие в России, которое производит игрушки под товарным знаком «Буди Баса», находится в Можайске. Компания «Можайская промышленная площадка» развивает российский бренд и расширяет ассортимент продукции.

Более восьми лет компания радует своими игрушками детей и взрослых. Сегодня это предприятие полного цикла. Ассортимент продукции составляет более полутора тысяч наименований и 40 разноплановых коллекций. И он продолжает расширяться.

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Все этапы производства четко расписаны и находятся под контролем высококвалифицированных специалистов. Каждый, кто участвует в производстве игрушки, является частью одной команды.

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