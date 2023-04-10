Подмосковье 10 апреля 2023, 17:18 Производитель дверей из Подольска нарастит мощности благодаря нацпроекту

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Компания ТД «Проммет» вступила в нацпроект «Производительность труда». Специалисты регионального центра компетенций окажут предприятию адресную поддержку.

На подготовительном этапе была сформирована и обучена рабочая группа сотрудников подольского предприятия. В качестве пилотного потока было выбрано производство металлических дверей торговой марки «Ле-Гран». Его процессы проанализируют и подберут необходимые инструменты оптимизации.

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«Сегодня участниками нацпроекта „Производительность труда“ могут стать обрабатывающие производства, торговые и строительные компании, представители транспортно-логистической отрасли и сельского хозяйства. Уже более 160 предприятий из Подмосковья воспользовались этой возможностью», — сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

Она также отметила, что в перспективе программа может быть расширена и в нее войдут компании из сферы ЖКХ, туризма, санаторно-курортного отдыха и здравоохранения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что правительство Подмосковья старается как можно больше общаться с жителями, чтобы подробнее узнать о проблемах и помочь в их решении.

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