Подмосковье 31 января 2024, 11:09 Производитель бумажной посуды получил льготную землю за рубль в Долгопрудном Unsplash

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Компания «РИТМ» получила льготный участок в Долгопрудном по программе «Земля за 1 рубль». Там запустят новое производство бумажной посуды.

«Инвестиции компании „РИТМ“ в строительство и запуск производства одноразовой бумажной посуды составят 100 миллионов рублей. На предприятии будет создано порядка 20 рабочих мест для жителей Долгопрудного», — сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

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Сейчас в России растет потребление одноразовой бумажной посуды на фоне роста сервисов доставки еды, а также ограничений производства и потребления пластика. Запустить производство в Долгопрудном планируют в 2026 году.

«На земельном участке площадью один гектар планируется построить производственно-складское здание с административными помещениями общей площадью две тысячи квадратных метров», — уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности помощи бизнесу.

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