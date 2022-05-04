Производитель автоприцепов получил участок за 1 рубль в аренду в Ступине

Министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева сообщила о том, что Московская область и компания «Трейлер» заключили договор на предоставление земли в аренду за 1 рубль в год для реализации проекта в сфере импортозамещения.

«Компания „Трейлер“ получила участок земли в городском округе Ступино в аренду за 1 рубль в год для реализации импортозамещающего инвестиционного проекта по локализации производства элементов подвески для прицепной техники. Объем инвестиций в реализацию проекта составит 30 миллионов рублей. На предприятии для жителей городского округа будет создано около 20 рабочих мест. Запуск производства запланирован на II квартал следующего года», — рассказала Зиновьева.

Новая программа «Земля за 1 рубль» была предложена губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

В рамках программы льготной аренды инвестор через три года после заключения договора сможет выкупить земельный участок по сниженной цене. Она составит всего 15% от кадастровой стоимости участка.

Завод «Трейлер» входит в десятку крупнейших в России производителей автомобильных прицепов. Предприятие выпускает около 230 наименований продукции для перевозки грузов, спецтехники и автомобилей.

Директор ООО «Трейлер» Антон Кроль сообщил, что земля по льготным условиям позволит повысить эффективность реализации инвестиционного проекта компании.

«За счет запуска нового предприятия мы сможем расширить производственную линейку, а также обеспечим импортозамещение комплектующих — рессор для прицепной техники. Спрос на эти элементы подвески достаточно высокий, поэтому продукцию мы планируем поставлять как российским потребителям, так и на экспорт — в страны ЕАЭС», — поделился Антон Кроль.