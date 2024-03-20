20 марта 2024, 19:18
Производитель автоприцепов из Ступина запустит новые цеха на «земле за 1 рубль» осенью
Подмосковный завод автоприцепов запустит производство на «земле за 1 рубль» в Ступине осенью 2024 года. Компания «Трейлер» в 2022 году получила участок для реализации проекта импортозамещения.
По словам директора компании Антона Кроль, запуск производства будет проходить в два этапа.
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«Помещения для первой очереди практически завершены. Построены два производственных цеха. Сейчас внутри идут отделочные работы. До осени мы планируем обустроить окружающую территорию, после чего приступим к сдаче первой очереди проекта», — рассказал Кроль.
В новых цехах будут производить комплектующие для автоприцепов, которые ранее поставлялись из-за границы.
Он добавил, что второй этап строительства начнется летом этого года, появятся еще два цеха, в которых запустят производство большегрузных прицепов
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Ступино
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