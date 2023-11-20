Подмосковье 20 ноября 2023, 11:55 Производитель арматуры в Воскресенске создаст 50 новых рабочих мест благодаря мерам поддержки Пресс-служба администрации города или района

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Воскресенская компания «НПО АСТА» обеспечит округ новыми рабочими местами в ближайшее время. Дополнительные сотрудники понадобятся на производстве в связи с расширением.

Производитель арматуры и регулирующих клапанов «НПО АСТА» расширяет производство благодаря мерам федеральной и региональной поддержки.

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«Мы поучаствовали в нескольких программах поддержки бизнеса. Получили два гранта на разработку новых видов продукции на общую сумму 400 миллионов рублей. Также в Фонде развития промышленности Подмосковья нам выдали льготный кредит на 60 миллионов. Это оказало серьезную поддержку, и мы благодаря этому разработали целый ряд новой продукции. Взяли в аренду дополнительные площади для расширения производства, запустили новые станки», — рассказал учредитель компании Евгений Синодов.

Модернизация и расширение производства позволят компании создать около 50 новых рабочих мест в Воскресенске.

Поддержка инвесторов — одна из ключевых задач, которые поставил правительству губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он также перечислил меры, которые помогают региональному бизнесу сконцентрироваться на главном.

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