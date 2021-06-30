В Шатуре прошел экономический форум. Представители администрации, бизнес-сообщества и контролирующих органов обсудили меры поддержки, нововведения в законодательстве и масштабные проекты.

«Большая Шатура — большие возможности», — под таким девизом в городском округе прошел экономический форум. Круглые столы, тематические сессии и масштабные проекты. К примеру, в Шатуре до конца года планируют построить предприятие по производству корма для рыб.

«В Шатуре на базе парка „Осаново-Дубовое“ планируется реализация проекта ООО „Глобал соя“ по производству аквакультуры. Данные аквакультуры используются в развитии рыбного хозяйства. Аналогичных проектов в Центральном федеральном округе нет», — рассказал Константин Болдышев, заместитель главы администрации городского округа Шатура.

Городской округ Шатура стал первым муниципалитетом Московской области, подписавшим соглашение с организацией «Зеленый патруль». В прошлом году в городе был закрыт полигон, в перспективе — очистка двух рек.

«Мы хотим выстроить нашу жизнь так, чтобы в будущем нашим детям, нашим внукам досталась чистая прекрасная мещерская природа», — отметил Алексей Артюхин, глава Шатуры.

А еще в Шатуре появится фонд «Мещера Первозванная». Он будет помогать развивать спорт, культуру и туризм на территории городского округа.