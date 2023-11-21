Подмосковье 21 ноября 2023, 12:41 Произведенный в Подмосковье балык по старорусским рецептам представили на выставке «Россия» Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

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Балыки по старорусским рецептам от подмосковного производителя представили на ярмарке в рамках выставки-форума «Россия». Найти копченые деликатесы можно в 48-м павильоне ВДНХ.

Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

«На этой неделе Московскую область представляют производители мясных деликатесов из Звенигорода. Крафтовое производство „Балыки Старорусские“ работает с 2019 года. Супруги Андрей и Алена сами коптят мясо и рыбу на дровах, производят домашнюю колбасу по традиционным рецептам», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислав Мурашов.

Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

При изготовлении копченостей используют только качественное сырье, специи, травы и мед. Продукцию от звенигородских производителей можно встретить на гастрономических ярмарках. Кроме того, супруги наладили доставку деликатесов по Москве и Подмосковью.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о стенде Подмосковья на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

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