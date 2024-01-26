Подмосковье 26 января 2024, 16:04 Произведенные в Химках десерты оценили на фестивале в Китае Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Предприятие из Химок представило свою продукцию на фестивале в Китае. Компания выпускает шоколад и уникальные диетические, детские, безглютеновые сладости.

Вместе с химкинской компанией «Торговый Дом Шоколада» свою продукцию на фестивале представили три подмосковные фабрики: компания «Смарт» из Долгопрудного, торговый дом «Сан Гран» из Сергиева Посада, а также компания «Деловое партнерство» из Подольска. Помог организовать поездку на фестиваль фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Об этом рассказала зампред Подмосковья Екатерина Зиновьева.

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«Подмосковье и Китай являются давними надежными партнерами, и такие мероприятия — прекрасная возможность для укрепления дальнейшего сотрудничества между предприятиями двух стран», — подчеркнула Зиновьева.

На сегодняшний день в Химках функционирует более 21 тысячи компаний и предприятий. Для удобства предпринимателей в городском округе реализуется федеральный проект «Мой Бизнес», где предпринимателям помогают в оформлении документов и подаче заявок на получение субсидий. В прошлом году уже 17 химкинских компаний получили поддержку на общую сумму более девяти миллионов рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе. Среди них — предоставление бесплатной инфраструктуры и льготное кредитование предпринимателей.

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